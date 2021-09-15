Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів

У вівторок, 14 вересня, київське Динамо зіграло перший матч групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки. Переможця на НСК "Олімпійський" визначено не було.

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Гра минула за переваги гостей із Лісабона, проти кияни вистояли та зуміли зберегти нічию. Навіть попри те, що Шапаренко забив гол наприкінці гри, проте ВАР у тому епізоді визначив офсайд.

У підсумку, команди поділили по одному очку в Києві. Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Мірчу Луческу зіграє проти Баварії 29 вересня, а Бенфіка в цей день прийматиме Барселону.

Помер дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Сєдих

Дворазовий олімпійський чемпіон в метанні молота Юрій Сєдих помер 14 вересня 2021 року. Йому було 66 років.

Юрій Сєдих народився 11 червня 1955 в російському Новочеркаську. 1967 року розпочав заняття легкою атлетикою. У 1972 році вступив у Київський інститут фізкультури, тому вважається вихованцем київської школи метання молота. Юрій Сєдих виграв всі головні медалі в кар’єрі й установив світовий рекорд, коли жив і тренувався в Україні.

У 1976 році виграв свою першу Олімпіаду в Монреалі. У 1980 році захисти свій чемпіонський титул на Олімпіаді в Москві. Олімпіаду-1984 в Лос-Анджелесі він пропускав через бойкот СРСР, а в Сеулі-1988 став срібним призером.

Динамо розбомбило Бенфіку в Юнацькій лізі УЄФА

Юнаки київського Динамо потужно стартували у лізі УЄФА. У першому поєдинку футболісти Динамо U-19 розгромили португальську Бенфіку.

Уже на 9 хвилині гри Боль відкрив рахунок. По перерві юні "динамівці" подвоїли перевагу: Бражко реалізував пенальті на 65 хвилині. На 79 хвилині поєдинку Волошин зробив рахунок розгромним. Крапку в матчі поставив Діалло, який забив четвертий гол киян.

Переможець групи E вийде в 1/8 фіналу турніру. Команда, що посяде друге місце, зіграє на стадії 1/16 фіналу. Суперниками Динамо, окрім Бенфіки, є Баварія та Барселона.

Прометей розтрощив суперника у дебютному матчі Ліги чемпіонів

Український баскетбольний клуб Прометей успішно дебютував у Лізі чемпіонів. Прометей в матчі 1/4 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів розгромив болгарський Левскі.

Баскетболісти Левскі скористалися стартовим хвилюванням гостей з України, які тільки вдруге грають у єврокубках. За першу чверть гравці столичного клубу здобули 12 очок переваги.

Перерви між чвертями виявилося достатньо наставнику Прометея, щоб внести всі необхідні зміни. Підопічні Ронена Гiнзбурга за наступні 10 хвилин деморалізували суперника ривком 33:0. Тільки на останніх секундах чверті господарі паркету спромоглися реалізувати дальнє влучання. Піймавши кураж, Прометей продовжив впевнено диктувати свої умови.