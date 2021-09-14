Динамо U-19 – Бенфика U-19 4:0
Голы: Боль, 9, Бражко, 65 (п), Волошин, 79, Диалло, 80
К теме Динамо примет Бенфику Яремчука в первом матче Лиги чемпионов: кто победит – прогноз
Динамо удалось обыграть Бенфику в первом туре Юношеской лиги УЕФА со счетом 4:0. Уже на 9 минуте игры Боль открыл счет.
После перерыва юные "динамовцы" удвоили преимущество: Бражко реализовал пенальти на 65 минуте. На 79 минуте поединка Волошин сделал счет разгромным.
Точку в матче поставил Диалло, который забил четвертый гол киевлян.
- Победитель группы E выйдет в 1/8 финала турнира. Команда, занявшая второе место, сыграет на стадии 1/16 финала. Соперниками Динамо, кроме Бенфики, является Бавария и Барселона.