Матч Динамо – Шахтер в УПЛ может пройти без зрителей: причина
21 сентября 2021 , 08:17Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Ближайший матч между Динамо и Шахтером в чемпионате Украины может пройти при пустых трибунах. Встреча состоится 3-го октября.
Всему виной произошедшее во время поединка восьмого тура между киевлянами и Александрией (1:0). В результате драки пострадали болельщики с детьми. Полиция возбудила дело в связи с данной ситуацией.
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Учитывая это, КДК УАФ может применить санкции в отношении хозяев матча. Следующий домашний матч Динамо может пройти без зрителей. Его "бело-синие" должны провести как раз против Шахтера.
Что известно о драке в матче Динамо – Александрия
- Во время матча между киевским Динамо и Александрией в субботу, 18 сентября, на НСК "Олимпийский" произошла драка между болельщиками на трибунах. Некоторые участники драки получили травмы. За расследование дела взялась полиция.
- По предварительным данным, драка возникла из-за того, что "один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание молодые люди перелезли через забор в другой сектор и устроили драку".
- Сейчас полиция занимается "установлением и привлечением всех причастных к ответственности". При этом в Динамо после драки на стадионе заявили, что "после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов".
- Если вину нападавших докажут, им грозит до четырех лет лишения свободы.