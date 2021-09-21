Всему виной произошедшее во время поединка восьмого тура между киевлянами и Александрией (1:0). В результате драки пострадали болельщики с детьми. Полиция возбудила дело в связи с данной ситуацией.

Как это было Ультрас Динамо избили зрителей с детьми: детали зверского поступка фанатов

Учитывая это, КДК УАФ может применить санкции в отношении хозяев матча. Следующий домашний матч Динамо может пройти без зрителей. Его "бело-синие" должны провести как раз против Шахтера.

Что известно о драке в матче Динамо – Александрия