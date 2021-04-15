Матч між Агробізнес і Динамо пройде з обмеженою кількістю глядачів. Вхід для вболівальників гостьової команди можливий виключно за попередньо сформованим списками.
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Як отримати квитки
- Ознайомитися з порядком подачі заявки можна на офіційному сайті Динамо. Останній термін подачі – 20 квітня, квитки будуть безкоштовними.
- Отримати квиток можна буде безпосередньо за півтори години до початку матчу перед входом до гостьового сектору відповідно до списку.
- Для вболівальників Динамо будуть виділені сектори 35 та 36. Вхід на матч буде здійснюватися за наявності квитка та посвідчення особи.