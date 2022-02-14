Согласно жеребьевке, встреча должна состояться на домашнем поле Динамо 1-го или 2 марта. Но руководство Спортинга обратится к Динамо, чтобы обсудить место проведения матча. Также португальский клуб рассмотрит все альтернативные варианты, как команда сможет добраться до Киева.

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Это связано с напряженной политической обстановкой и возможным полноценным военным вторжением России на территорию Украины. Правительство Португалии сейчас не рекомендует своим гражданам посещать Украину.

Клубы будут обсуждать возможное проведение матча на нейтральной территории.

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