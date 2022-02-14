Согласно жеребьевке, встреча должна состояться на домашнем поле Динамо 1-го или 2 марта. Но руководство Спортинга обратится к Динамо, чтобы обсудить место проведения матча. Также португальский клуб рассмотрит все альтернативные варианты, как команда сможет добраться до Киева.
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Это связано с напряженной политической обстановкой и возможным полноценным военным вторжением России на территорию Украины. Правительство Португалии сейчас не рекомендует своим гражданам посещать Украину.
Клубы будут обсуждать возможное проведение матча на нейтральной территории.
Как Динамо завершило групповой раунд
- Динамовцы попали в одну из самых сложных групп этапа. Команда Костюка сыграла против Бенфики, Барселоны и Баварии. Мало людей верили в проход дальше, но киевляне разрушили все прогнозы. Динамо завершило раунд на втором месте в группе, уступив только португальской Бенфике. Отставание от "орлов" составило лишь два очка.
- Киевский клуб за шесть туров заработал 13 пунктов (четыре победы, одна ничья и одно поражение). Разница голов составила 14:3.