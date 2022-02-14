Во время жеребьевки Юношеской лиги определились все пары вплоть до финальной стадии. Все противостояния будут состоять из одного поединка.
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В 1/8 финала Динамо U-19 сыграет против сверстников из Спортинга. Этот матч состоится в Киеве 1 или 2 марта (базовые даты).
В случае выхода в четвертьфинал, динамовцы встретятся с победителем пары Митьюлланд – Бенфика. Этот матч тоже будет домашним для киевлян. Он запланирован на 15 или 16 марта.
Полуфиналы и финал турнира состоятся 22 апреля и 25 апреля соответственно в Ньоне.
Пары 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА:
- Ливерпуль – Генк
- Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
- АЗ Алкмаар – Ювентус
- Динамо Киев – Спортинг
- Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд
- Жилина – Зальцбург
- Пари Сен-Жермен – Севилья
- Митьюлланд – Бенфика
Пары 1/4 финала:
- АЗ Алкмаар / Ювентус – Ливерпуль / Генк
- Пари Сен-Жермен / Севилья – Жилина / Зальцбург
- Динамо Киев / Спортинг – Митьюлланд / Бенфика
- Манчестер Юнайтед / Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид/Атлетико Мадрид
Пары 1/2 финала:
- Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3
- Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 2
Финал:
- Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1