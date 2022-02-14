Згідно з жеребкуванням, зустріч має відбутися на домашньому полі Динамо 1-го або 2 березня. Але керівництво Спортінга звернеться до Динамо, щоб обговорити місце проведення матчу. Також португальський клуб розгляне всі альтернативні варіанти, як команда зможе дістатися Києва.

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Це пов'язано із напруженою політичною обстановкою та можливим повноцінним військовим вторгненням Росії на територію України. Уряд Португалії зараз не рекомендує своїм громадянам відвідувати Україну.

Клуби обговорюватимуть можливе проведення матчу на нейтральній території.

Як Динамо завершило груповий раунд