Згідно з жеребкуванням, зустріч має відбутися на домашньому полі Динамо 1-го або 2 березня. Але керівництво Спортінга звернеться до Динамо, щоб обговорити місце проведення матчу. Також португальський клуб розгляне всі альтернативні варіанти, як команда зможе дістатися Києва.
Дивіться також Динамо отримало суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Це пов'язано із напруженою політичною обстановкою та можливим повноцінним військовим вторгненням Росії на територію України. Уряд Португалії зараз не рекомендує своїм громадянам відвідувати Україну.
Клуби обговорюватимуть можливе проведення матчу на нейтральній території.
Як Динамо завершило груповий раунд
- Динамівці потрапили в одну з найскладніших груп етапу. Команда Костюка зіграла проти Бенфіки, Барселони та Баварії. Мало людей вірили у прохід далі, але кияни зруйнували усі прогнози. Динамо завершило раунд на другому місці у групі, поступившись лише португальській Бенфіці. Відставання від "орлів" склало лише два очки.
- Київський клуб за шість турів заробив 13 пунктів (чотири перемоги, одна мирова та одна поразка). Різниця голів склала 14:3.