Странное судейство

Во время одного из игровых моментов у игрока Фаворита сдали нервы, и он ударил своего оппонента. Это спровоцировало массовую драку, в которой вмешались даже запасные обеих команд.

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Через некоторое время юношей удалось утихомирить. Удаление, как ни странно, получили только два футболиста.

В целом, к арбитражу было немало вопросов. Даже в разгар драки можно услышать реплику в адрес рефери: "Это твое судейство к этому привело".

Видео драки (смотрите на 1:17:00)