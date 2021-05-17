Дивне судійство

Під час одного з єдиноборств у гравця Фаворита здали нерви, і він ударив свого опонента. Це спровокувало масову бійку, в якій втрутилися навіть запасні обох команд.

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Через деякий час юнаків вдалося втихомирити. Видалення, як це не дивно, отримали тільки два футболісти.

Загалом, до арбітражу було чимало запитань. Навіть в розпал бійки можна почути репліку на адресу рефері: "Це твоє суддівство до цього призвело".

Відео бійки (дивіться на 1:17:00)