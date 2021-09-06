Матч Бразилия – Аргентина не будет возобновлен: Месси и команда уже покинули страну

Южноамериканская конфедерация футбола КОНМЕБОЛ обнародовала официальное заявление в связи с инцидентом, который произошел во время матча квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

Сборная Аргентины уже вылетела из Бразилии после скандала вокруг отмены матча отбора на ЧМ-2022.

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Текст заявления КОНМЕБОЛ:

"Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, поскольку на стадионе появились представители власти. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остается такой, а представители власти находятся на поле

Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнования ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этого учреждения".

Что известно об остановке матча Бразилия – Аргентина