Матч Бразилия – Аргентина не будет возобновлен: Месси и команда уже покинули страну

6 сентября 2021 , 10:48
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Источник:

твиттер КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола КОНМЕБОЛ обнародовала официальное заявление в связи с инцидентом, который произошел во время матча квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

Сборная Аргентины уже вылетела из Бразилии после скандала вокруг отмены матча отбора на ЧМ-2022.

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Текст заявления КОНМЕБОЛ:

"Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, поскольку на стадионе появились представители власти. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остается такой, а представители власти находятся на поле

Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнования ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этого учреждения".

Что известно об остановке матча Бразилия – Аргентина

  • Уже на 5-й минуте поединок был прерван. У скамейки запасных вспыхнул крупный конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле.
  • Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм. В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес.
  • Согласно действующим карантинными правилами, все, кто прибывают в Бразилию из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.
Автор: Юрій Семенюк