Матч Аталанты в Лиге чемпионов перенесли: поле засыпало снегом – яркие фото
Источник:твиттер УЕФА
Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Аталантой и Вильярреалом не состоялся 8 декабря. Футбольный стадион "Стадио Атлети Адзурри-д'Италия" в Бергамо засыпало снегом.
Матч перенесли из-за плохой погоды
Перед матчем Аталанта – Вильярреал в Бергамо шел сильный снег. В результате поле полностью засыпало снегом.
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Сотрудники стадиона отдали все силы, чтобы подготовить поле к игре. Главный арбитр поединка Энтони Тейлор после осмотра поля сначала на 20 минут перенес начало игры.
Поле перед матчем Аталанты засыпало снегом / Фото twitter.com/Atalanta_BC
Однако из-за плохой погоды матч решили перенести. В УЕФА обещали сообщить новую дату и время поединка Лиги чемпионов.
Матч Аталанта – Вильярреал перенесен / Фото twitter.com/VillarrealCF
Поле перед матчем Аталанты засыпало снегом / Фото twitter.com/Atalanta_BC
Решающий матч Аталанты и Вильярреала
- Поединок Аталанты и Вильярреала – решающий в группе F, ведь обе команды ведут борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.
- Перед последним туром Вильярреал удерживает второе место, имея 7 очков. Аталанта набрала 6 баллов и, чтобы обойти Вильярреал, должна обыграть испанцев.
- Группу F досрочно выиграл Манчестер Юнайтед. Последнее место занял швейцарский Янг Бойз.