Украинские дети принесли фарт: Брайтон Де Дзерби сенсационно разгромил Челси

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби одержал первую победу в английской Премьер-лиге. В домашнем матче "чайки" обыграли "пенсионеров" со счетом 4:1.

Брайтон – Челси – 4:1

Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (автогол), Чалоба, 42 (автогол), Гросс, 90+3 – Хаверц, 48

В преддверии матча 14-го тура чемпионата Англии Роберто Де Дзерби пригласил на тренировочную базу Брайтона украинских детей, пострадавших в результате российской агрессии. Эта встреча не только запомнилась нашим детям, но и вдохновила на победу игроков команды экс-тренера Шахтера.

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Уже на 14-й минуте матча "чайки" имели преимущество в два мяча. Один из голов записал на свой счет Леандро Троссар, а второй в свои ворота забил хавбек Челси Рубен Лофтус-Чик.

В конце первого тайма автогол защитника "пенсионеров" Чалобы довел счет до разгромного. В начале второго тайма игроки "Челси" сумели отквитать один гол. Кай Хаверц замкнул подачу с фланга от Конора Галлахера.

Однако в этот раз подопечных Де Дзерби было не остановить. На третьей компенсированной минуте Паскаль Гросс поставил окончательную точку в матче – 4:1.

Благодаря этой победе Брайтон поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 18 очков. Челси потерпел первое поражение под руководством нового наставника Грэма Поттера, до этого возглавлявшего "чаек". "Синие" на пятом месте в чемпионате и отстают от идущего четвертым Ньюкасла на три пункта.

Следующий свой матч Брайтон сыграет на выезде против Вулверхэмптона 5 ноября. А Роберто Де Дзерби, похоже, узнал секрет побед команды.

Видеообзор матча Брайтон – Челси