Жирона уступила аутсайдеру, но Цыганков стал одним из лучших – видеообзор матча Ла Лиги
Испанская Жирона потерпела девятое поражение в чемпионате. Команда экс-динамовца Виктора Цыганкова проиграла на выезде Кадису.
Кадис – Жирона 2:0
Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34
В пятницу, 10 февраля, состоялся матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором Кадис принимал Жирону. Хозяева поля не лучшим образом проводят текущий чемпионат, поэтому команда Цыганкова рассчитывала пополнить очковый багаж, пишет 24 канал.
Читайте также "Политическая составляющая на это не повлияла": россиянин признался, что принял участие в трансфере Цыганкова
Цыганков не помог Жирони
Однако игроки Кадиса были иного мнения. Уже на 6 минуте матча хавбек хозяев Гонсало Эскаланте открыл счет.
Оказавшись в роли догоняющих, "жирондинцы" на 34-й минуте пропустили еще один мяч. Форвард Кадиса Серхи Гвардиола невероятным ударом с угла штрафной точно пробил в нижний левый угол ворот.
Тренер Жироны Мичел пытался исправить ситуацию заменами. На 63-й минуте встречи на поле появился новичок "бело-красных" Виктор Цыганков. За отведенное игровое время украинец не сумел переломить ход событий. Игра так и завершилась со счетом 2:0 в пользу Кадиса.
Впрочем, игрок сборной Украины получил одну из лучших оценок от SofaScore в составе команды – 6,7 балла. Такую же оценку у "жирондинцев" получили Ориоль Ромеу и Александер Кальенс.
Видеообзор матча Кадис – Жирона
- После 21 тура Жирона занимает 11-ю строчку в таблице Ла Лиги, имея в активе 24 очка.
- Кадис после домашней победы поднялся с 18 места на 15, набрав 22 пункта.