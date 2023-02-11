Кадіс – Жирона 2:0

Голи: Ескаланте, 6, Гвардіола, 34

У п'ятницю, 10 лютого, відбувся матч 21-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Кадіс приймав Жирону. Господарі поля не найкращим чином проводять поточний чемпіонат, тож команда Циганкова розраховувала поповнити очковий багаж, пише 24 канал.

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Циганков не допоміг Жироні

Проте гравці Кадіса були іншої думки. Вже на 6-й хвилині матчу хавбек господарів Гонсало Ескаланте відкрив рахунок.

Опинившись у ролі наздоганяючих, "жирондинці" на 34-й хвилині пропустили ще один м'яч. Форвард Кадіса Серхі Гвардіола неймовірним ударом з кута штрафної влучно пробив у нижній лівий кут воріт.

Тренер Жирони Мічел намагався виправити ситуацію замінами. На 63-й хвилині зустрічі на полі з'явився новачок "біло-червоних" Віктор Циганков. За відведений ігровий час українець не зумів переломити хід подій. Гра так і завершилася з рахунком 2:0 на користь Кадісу.

Втім, гравець збірної України отримав одну з найкращих оцінок від SofaScore у складі команди – 6,7 бала. Таку ж оцінку у "жирондинців" отримали Оріоль Ромеу і Александер Кальєнс.

Відеоогляд матчу Кадіс – Жирона