Кадис – Жирона 2:0

Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34

В пятницу, 10 февраля, состоялся матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором Кадис принимал Жирону. Хозяева поля не лучшим образом проводят текущий чемпионат, поэтому команда Цыганкова рассчитывала пополнить очковый багаж, пишет 24 канал.

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Цыганков не помог Жирони

Однако игроки Кадиса были иного мнения. Уже на 6 минуте матча хавбек хозяев Гонсало Эскаланте открыл счет.

Оказавшись в роли догоняющих, "жирондинцы" на 34-й минуте пропустили еще один мяч. Форвард Кадиса Серхи Гвардиола невероятным ударом с угла штрафной точно пробил в нижний левый угол ворот.

Тренер Жироны Мичел пытался исправить ситуацию заменами. На 63-й минуте встречи на поле появился новичок "бело-красных" Виктор Цыганков. За отведенное игровое время украинец не сумел переломить ход событий. Игра так и завершилась со счетом 2:0 в пользу Кадиса.

Впрочем, игрок сборной Украины получил одну из лучших оценок от SofaScore в составе команды – 6,7 балла. Такую же оценку у "жирондинцев" получили Ориоль Ромеу и Александер Кальенс.

Видеообзор матча Кадис – Жирона