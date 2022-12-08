В боях на Донбассе погиб рекордсмен Украины по пауэрлифтингу Ярослав Хибовский

Из-за российской агрессии спортивное сообщество Украины продолжает терять своих лучших представителей. Очередное печальное известие поступило с восточного фронта российско-украинской войны.

Донецкая область остается самым горячим участком фронта. Российские оккупационные войска во что бы то ни стало намерены зацепиться за украинскую землю.

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В ходе штурмовых действий вблизи села Нетайлово Донецкой области погиб украинский спортсмен Ярослав Хибовский.

Ярослав был мастером спорта по пауэрлифтингу – силовому троеборью. Он был рекордсменом Украины по этому виду спорта.

Защитника Украины призвали на военную службу по контракту. Он был главным сержантом механизированной роты. Герою было всего 23 года.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и знакомым погибшего. Никогда не простим оккупантам ни одной смерти защитника Украины. Враг будет наказан. Слава Украине!