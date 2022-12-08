Донецька область залишається найгарячішою ділянкою фронту. Російські окупаційні війська будь-що намагаються зачепитися за українську землю.
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Під час штурмових дій поблизу села Нетайлове Донецької області загинув український спортсмен Ярослав Хібовський.
Ярослав був майстером спорту з пауерліфтингу – силового триборства. Він був рекордсменом України з цього виду спорту.
Захисника України призвали на військову службу за контрактом. Він був головним сержантом механізованої роти. Герою було лише 23 роки.