Досадная новость поступила в расположение футбольного клуба Карпаты. В боях за независимость Украины погиб фанат команды Ярослав Корда.
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Об этом львовяне сообщили на своем официальном сайте. Парень погиб на фронте 6 декабря в день ВСУ во время выполнения боевого задания. Клуб выразил соболезнования родным и близким Ярослава.
Спасибо родителям Героя за патриотическое воспитание. Спасибо за поддержку футбольного клуба Карпаты! Спасибо за жертвенность в борьбе за победу Украины! Вечная память,
– написано в заявлении.
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