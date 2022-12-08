Донецкая область остается самым горячим участком фронта. Российские оккупационные войска во что бы то ни стало намерены зацепиться за украинскую землю.
Читайте также Оккупанты убили фаната Карпат Ярослава Корду в день Вооруженных сил Украины
В ходе штурмовых действий вблизи села Нетайлово Донецкой области погиб украинский спортсмен Ярослав Хибовский.
Ярослав был мастером спорта по пауэрлифтингу – силовому троеборью. Он был рекордсменом Украины по этому виду спорта.
Защитника Украины призвали на военную службу по контракту. Он был главным сержантом механизированной роты. Герою было всего 23 года.