Майстер пенальті Лунін скромно розповів про свої досягнення
Український воротар "Ов'єдо" Андрій Лунін прокоментував поразку від "Кадіса" та відбитий пенальті. Українець вважає, що краще не розповідати про голкіперські секрети, щоб не злякати удачу.
У 38 турі Сегунди "Ов'єдо" приймав "Кадіс". Матч завершився з рахунком 0:2, а одним з героїв поєдинку став Лунін, який відбив пенальті. Українець не бачить у своїх сейвах нічого особливого та прокоментував це у коментарі AS.
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Секрет Луніна
За словами голкіпера, команда добре працює на тренуваннях та у поєдинках. Їх спільна мета – перемога. Але він зазначив, команді потрібно додати у стабільності, щоб вдало закінчити сезон.
У останній зустрічі "Ов'єдо" непогано зіграв у захисті, але пропустили через дві помилки та втратили важливі очки.
Сам Лунін підкреслив, що його відбиті пенальті не є надзвичайним досягненням, але про секрети він не розповів.
Не роблю нічого особливого під час виконання суперниками пенальті. Секрет? Я вважаю за краще не говорити про пенальті, щоб не злякати удачу,
– поділився Лунін.
Підкреслимо, що це вже п'ятий відбитий пенальті для Луніна у Іспанії (два у складі "Леганеса" і три – у "Ов'єдо"), і це не враховуючи серії 11-метрових ударів.