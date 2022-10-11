Мощные взрывы прогремели в 14 областях Украины. Российские военные выпустили более 80 ракет по стране, около 45 сбили силы ПВО. Целили преимущественно в критическую инфраструктуру.

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Уличко-младший: Дайте нам оружие

Владимир Кличко еще раз обратился к мировому сообществу с просьбой помочь Украине победить агрессора.

Помогите нам закрыть небо, чтобы сохранить нашу жизнь. Дайте нам оружие, которое нам нужно, чтобы защитить нашу жизнь. Прекратите сомневаться! Остановим эту бессмысленную войну сейчас, иначе будет поздно,

– написал Кличко.

Видео с пешеходно-велосипедного моста в Киеве

#FreeWorld Help us to close our sky, to safe our lives, give us weapons we need, to protect our lives. Stop hesitating! Lets stop this senseless war now, or its going to be too late! pic.twitter.com/rCyEm7aBMO — Klitschko (@Klitschko) October 10, 2022

Ранее Владимир Кличко подверг критике решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить к международным соревнованиям россиян и белорусов.

Ракетные обстрелы Киева и других городов Украины прокомментировали известные спортсмены и тренера.

Кстати говоря. К сожалению, из-за массовой ракетной атаки 10 октября погибли 14 человек, около 100 человек травмированы. Повреждены более ста объектов в 12 областях.