Потужні вибухи пролунали у 14 областях України. Російські військові випустили понад 80 ракет по країні, близько 45 збили сили ППО. Цілили, переважно, у критичну інфраструктуру.

До теми "Черговий теракт із боку росіян": реакція українського спорту на масовий ракетний обстріл країни

Уличко-молодший: Дайте нам зброю

Володимир Кличко вкотре звернувся до світової спільноти з проханням допомогти Україні перемогти агресора.

Допоможіть нам закрити небо, щоб зберегти наші життя. Дайте нам зброю, яка нам потрібна, щоб захистити наші життя. Припиніть вагатися! Зупинімо цю безглузду війну зараз, інакше буде пізно,

– написав Кличко.

Відео з пішохідно-велосипедного мосту у Києві

Раніше Володимир Кличко розкритикував рішення Міжнародної асоціації боксу (IBA) допустити до міжнародних змагань росіян та білорусів.

Ракетні обстріли Києва та інших міст України прокоментували відомі українські спортсмени та тренера.

До речі. На жаль, через масову ракетну атаку 10 жовтня загинули 14 осіб, близько 100 людей травмовані. Пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях.