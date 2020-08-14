В Беларуси шестой день продолжаются массовые протесты после президентских выборов. Протестующих массово задерживают. На улицах происходят столкновения с силовиками. К протестующим присоединились и многие спортсмены. Поэтому среди задержанных есть и они.

Протесты в Беларуси начались еще в воскресенье, 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. Согласно им, победу одержал Александр Лукашенко. За него якобы проголосовало более 80% избирателей, несогласные с этим белорусы вышли на улицы своих городов. В то же время власти вывели на улицы силовиков, а в стране были проблемы с интернетом, пишет 24 канал.

Больше об этом: Протестующие не думают останавливаться: шестой день акций в Беларуси

Одним из первых спортсменов, которого задержали, стал 20-летний защитник "Динамо-Брест-1960" Максим Смолевский. Он пропал еще 9 августа. Однако об этом стало известно только через три дня. Его мама ничего не знала о его местонахождении. Белорусское издание "Трибуна" пишет, что женщина все дни находится под стенами СИЗО в Бресте с его фото. И просит узнать, находится ли он там тех лиц, которых отпускают на свободу. Журналисты подтвердили информацию, что он среди задержанных в этом СИЗО.

Некоторые здесь уже третью ночь. И им ничего не говорят про близких. Одна женщина показывает вышедшим фото футболиста брестского Динамо Максима Смолевского - её сына.



Иногда плачут — Maksim Khliabets (@Zlydzen) August 14, 2020

11 августа бойца MMA Алексея Кудина задержала полиция города Молодечно за участие в протестах. При этом первоначально сообщалось, что Кудин подрался с правоохранителями, нанеся травмы одному из них (перелом). Однако впоследствии эту информацию опровергли.

В тот же день и в том же Молодечно задержали хоккеиста Илью Литвинова. Его задержали, когда он возвращался с тренировки домой. Участие в акциях протеста хоккеист не принимал. Однако его избили силовики.

Появилось фото белорусского хоккеиста Ильи Литвинова после избиения на митинге в Молодечно. pic.twitter.com/1d8I0u8SW3 — Прессбол (@pressballby) August 12, 2020

11 августа в Минске задержали полузащитника клуба "СМИавтотранс" Романа Дурко. Его арестовали на 15 суток.

К теме: В Беларуси перенесли все футбольные матчи, под угрозой поединок украинцев в Лиге чемпионов

12 августа пропал игрок клуба БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сарока. На следующий день оказалось, что его задержали правоохранители. Его арестовали на 7 суток.

Задерживают и тренеров. Так произошло с тренером детской команды ФШМ Ренатом Шулуновым. Его задержали, когда он возвращался домой. Один из родителей подвез его к станции метро. Однако домой тренер так и не попал. Впоследствии стало известно, что Ренат Шулунов находится в тюрьме.

14 августа стало известно о том, что защитник команды "Гранит" Владислав Шубович арестован и доставлен в СИЗО.

Гандбольный клуб "Витязь" заявил о приостановлении тренировочного процесса и выступил с требованием остановить насилие со стороны силовиков в отношении мирного населения.