В Білорусі шостий день тривають масові протести після президентських виборів. Протестувальників масово затримують. На вулицях відбуваються сутички із силовиками. До протестувальників приєдналося і чимало спортсменів. Тож серед затриманих є й вони.

Протести в Білорусі розпочалися ще в неділю, 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. Згідно з ними, перемогу отримав Олександр Лукашенко. За нього нібито проголосувало понад 80% виборців. незгідні з таким білоруси вийшли на вулиці своїх міст. Натомість влада вивела на вулиці силовиків, а в країні були проблеми з інтернетом, пише 24 канал.

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Одним з перших спортсменів, якого затримали, став 20-літній захисник "Динамо-Брест-1960" Максим Смолевський. Він пропав ще 9 серпня. Однак про це стало відомо лише через три дні. Його мама нічого не знала про його місце перебування. Білоруське видання "Трибуна" пише, що жінка всі дні перебуває під стінами СІЗО у Бресті з його фото. І просить упізнати, чи перебуває він там тих осіб, яких відпускають на волю. Журналісти підтвердили інформацію. що він серед затриманих у цьому СІЗО.

Некоторые здесь уже третью ночь. И им ничего не говорят про близких. Одна женщина показывает вышедшим фото футболиста брестского Динамо Максима Смолевского - её сына.



Иногда плачут — Maksim Khliabets (@Zlydzen) August 14, 2020

11 серпня бійця MMA Олексія Кудіна затримала поліція міста Молодечно за участь в протестах. При цьому спочатку повідомлялося, що Кудін побився з правоохоронцями, нанісши травми одному з них (перелом). Однак згодом цю інформацію спростували.

В той же день і в тому ж Молодечно затримали хокеїста Іллю Литвинова. Його затримали, коли він повертався з тренування додому. Участь в акціях протесту хокеїст не приймав. Однак його побили силовики.

Появилось фото белорусского хоккеиста Ильи Литвинова после избиения на митинге в Молодечно. pic.twitter.com/1d8I0u8SW3 — Прессбол (@pressballby) August 12, 2020

11 серпня в Мінську затримали півзахисника клубу "СМІавтотранс" Романа Дурко. Його арештували на 15 діб.

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12 серпня пропав гравець клубу БАТЕ та збірної Білорусі Антон Сарока. На наступний день виявилося, що його затримали правоохоронці. Його арештували на 7 діб.

Затримують і тренерів. Так сталося з тренером дитячої команди ФШМ Ренатом Шулуновим. Його затримали, коли він повертався додому. Один з батьків підвіз його до станції метро. Однак додому тренер так і не потрапив. Згодом стало відомо, що Ренат Шулунов перебуває у тюрмі.

14 серпня стало відомо про те, що захисник команди "Граніт" Владислав Шубовіч арештований та доправлений в СІЗО.

Гандбольний клуб "Вітязь" заявив про призупинення тренувального процесу та виступив з вимогою зупинити насилля зі сторони силовиків щодо мирного населення.