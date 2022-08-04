Жуткое падение на финише

К сожалению, не всем гонщикам удалось финишировать. На конечном километре этапа велосипедисты попали в масштабный завал на скоростном спуске, пишет 24 канал.

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Столкновение произошло в голове пелотона, приближавшегося к групповому спринту. Аварию вызвал лидер команды Jumbo-Visma нидерландец Дэвид Деккер. Спортсмен на высокой скорости наехал на неровность на трассе, из-за чего слетел со своего велосипеда.

Падение нидерландца повлекло завал позади. Значительное количество участников не успело вовремя отреагировать на падение Деккера из-за высокой скорости на спуске. Часть из них вылетела за пределы трассы, столкнувшись с барьерами.

Видео столкновения

Дамьен Тузе из команды AG2R Citroen был одним из влетевших в барьер. Он сразу был госпитализирован. Команда сообщила, что у спортсмена сотрясение мозга. В машине скорой он находился в сознании.

Также серьезные повреждения получил немец Янник Штайнле. Его команда Quick-Step – AlphaVinyl сообщила, что Штайнле сломал ключицу и досрочно покидает гонку.

Победу на этапе одержал нидерланец Тимо Розен. Лидером всеобщего зачета остался Сантьяго Буитраго из команды Bahrain Victorious.