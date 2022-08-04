Моторошне падіння на фініші

Та, на жаль, не всім гонщикам вдалося фінішувати. На кінцевому кілометрі етапу велосипедисти втрапили у масштабний завал на швидкісному спуску, пише 24 канал.

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Зіткнення відбулося в голові пелотону, що наближався до групового спринту. Аварію спричинив лідер команди Jumbo-Visma нідерландець Девід Деккер. Спортсмен на високій швидкості наїхав на нерівність на трасі, через що злетів зі свого велосипеда.

Падіння нідерландця спричинило завал позаду. Значна кількість учасників не встигла вчасно зреагувати на падіння Деккера через високу швидкість на спуску. Частина з них вилетіла за межі траси, зіткнувшись з бар'єрами.

Відео зіткнення

Дам'єн Тузе з команди AG2R Citroen був одним із тих, хто влетів у бар'єр. Його відразу було госпіталізовано. Команда повідомила, що у спортсмена струс мозку. У машині швидкої він перебував у свідомості.

Також серйозні ушкодження отримав німець Яннік Штайнле. Його команда Quick-Step – AlphaVinyl повідомили, що Штайнле зламав ключицю та достроково покидає гонку.

Перемогу на етапі здобув нідерланець Тімо Розен. Лідером загального заліку залишився Сантьяго Буїтраго з команди Bahrain Victorious.