Во время гонки произошло сразу 3 аварии

Сразу 3 аварии произошли на последних 30 километрах дистанции. Во второй день соревнований во Франции участницы преодолевали дистанцию ​​136.4 километра от города Мо до Провена.

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За 29.9 километров до финиша произошло первое столкновение, но гонку продолжили. Однако после падения титулованной австралийки Аманды Спратт начался ряд лестниц.

Представительница Италии Марта Кавалли, которая была среди лидеров, вынужденно прекратила борьбу за победу.

Кавалли замедлилась рядом со Спраттом после того, как перед ней столкнулись несколько велосипедисток. В этот момент ее на полной скорости сбила другая австралийка Николь Фрейн. Марта лежала на трассе, держась за шлем, однако вскоре снова села на велосипед и хотела продолжить гонку.

Видео падения

Итальянку уговорили сняться и пройти медицинское обследование. По словам менеджера команды Стивена Делькорта, Марта получила травму головы.

Она испытала большой шок. Мы не хотели рисковать. Не хотим играть с жизнью наших гонщиц. Велоспорт – это просто часть жизни, а не приоритет,

– сказал Делькорт.

Помешавшая Вавалли Фрейн позже извинилась за инцидент, но в то же время объяснила, что пыталась восстановить позицию после первой аварии, набрала скорость и не увидела другой аварии.

В еще одной аварии пострадала партнерша Кавалли по команде и другая фаворитка Тур де Франс – данка Сесили Уттруп Людвиг. Она не получила тяжелых травм после падения, но из-за отставания в более чем минуту потеряла шанс на титул.

Также с гонки снялись итальянка Гая Мазетти и немка Лаура Зюсемильх, также попавшая в больницу. У Лауры подозревают перелом. После этапа на рентген отправили и француженку Маеву Скибан, которая не могла ходить после финиша.

Любопытно. Полноценный женский Тур де Франс проходит впервые в истории. До этого во Франции пытались создать альтернативы мужской многодневке, в частности, проводились женские гонки во время мужского турнира, а также были гонки под другими названиями, как-то Grande Boucle Féminine Internationale. Однако именно в 2022 году состоялся запуск первого официального Tour de France Femmes.