6 ноября Сакраменто на выезде сыграл против Хьюстона. И потерпел поражение со счетом 122:97.

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Алексей Лень в этом матче провел на поле 7 минут и 34 секунды. Это больше всего игрового времени, которое ему досталось в этом сезоне. Ибо за два предыдущих матча за "королей" он сыграл суммарно пять минут.

За отведенное ему время Лень сделал три подбора и одну результативную передачу. Очков не набрал (единственный из своей команды), хотя имел только одну дальнюю попытку броска. При этом за время пребывания Лёня на площадке его +/- составлял "10" – второй лучший показатель в составе Сакраменто.

Но именно когда Лэнь находился на площадке, Фред Ванвлит из Хьюстона сделал баззер-биттер. Это произошло на последних секундах второй четверти. Защитник подхватил мяч на своей половине поля у щита и бросился вперед. И когда времени почти не осталось, совершил дальний бросок, который и стал результативным, а счет на табло – 67:42.

Лень в этот момент тоже бежал на свою половину поля. Но помешать сопернику не сумел. А после того, как мяч влетел в корзину и оказался возле него, украинский баскетболист изо всех сил ударил кулаком.

Именно этот момент с участием Ванвлита и последующей реакции Лёня и попал в топ-10 моментов игрового дня в НБА, разместившись на шестом месте.

Видео топ-10 моментов игрового дня в НБА 6 ноября