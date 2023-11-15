Голден Стейт та Міннесота зіграла два матчі поспіль один проти одного на майданчику "воїнів". На початку другого матчу, ще до того, як рахунок був відкритий, між гравцями сталася бійка. Почалася вона після того, як Клей Томпсон та Джейден МакДеніелс поштовхалися під кільцем. Останньому це не надто сподобалося, і коли Томпсон намагався втекти в атаку своєї команди, МакДеніелс прихопив його за майку. Тож між гравцями виникла сутичка, до якої одразу доєдналися і решта баскетболістів з обох команд.

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Особливо в цьому виділялися Руді Гобер та Дреймонд Грін. І саме гравець ГСВ схопив рукою суперника, фактично здійснивши "задушливий прийом" з єдиноборств.

Арбітри довго переглядали весь цей епізод на повторі. І в підсумку вирішили вилучити одразу трьох гравців. Достроково матч закінчили Томпсон, Грін та МакДеніелс. Гобер хоч і брав активну участь в сутичці (він схопив Томпсона за шию ще на початку), вилучений не був.

Варто відзначити, що це все сталося на другій хвилині матчу, коли рахунок ще не було відкрито. Попри спроби баскетболістів, на той час ніхто з них так і не закинув м'яч у кільце. Це перша така гра в історії НБА, починаючи з сезону 1976/1977, коли було видалено 3 гравців стартового складу до того, як команди наберуть хоча б одне очко.

Відео бійки між баскетболістами Голден Стейт та Міннесоти

Для Дреймонда Гріна це стало другим вилученням в матчі за останні три гри. До цього він був вилучений у матчі проти Клівленда. Він тоді отримав другий технічний фол в середині третьої чверті за фол проти Донована Мітчелла. При цьому Мітчелл сфолив проти Гріна, коли той володів м'ячем. Так він відреагував на попередній епізод, коли арбітри не помітили фол на ньому зі сторони Гріна. І арбітри таки перегляну повтор, після чого й дали другий технічний фол Гріну.

Сам матч між Голден Стейт та Міннесотою закінчився перемогою гостей з рахунком 101:104. Вони ж виграли і попередній матч проти ГСВ. І завдяки цьому йдуть на другій сходинці в Західній конференції. Натомість Голден Стейт програли чотири останні матчі та розмістилися на восьмому місці.