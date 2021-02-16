Первая гонка нового сезона NASCAR Дайтона 500 запомнилась двумя масштабными авариями. Сначала произошло столкновение 16 машин, а уже в конце гонки четыре автомобиля и вообще вспыхнули.

Гонка NASCAR Дайтона 500 является одной из самых популярных на просторах США по посещаемости. Но уже в первой гонке сезона произошло две неприятных аварии, которые точно запомнятся любителям перегон. Читайте также В Аргентине сгорел автодром MotoGP: видео Шокирующая авария В начале соревнований состоялась первая из них. Она привела к сходу с дистанции сразу шести автомобилей. А уже потом случилось то, чего точно никто не ожидал. Лидеры пелотона столкнулись между собой и потеряли контроль над машинами, что привело к массовой аварии, в которой приняли участие до 16 автомобилей. Самое печальное, что произошло это на последнем круге.

CRASH!



Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj — NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021

Последствия могли быть более серьезными из-за возгорания автомобилей. К массовому столкновению присоединился еще один гонщик Penske, Остин Синдрик, который влетел в заднюю часть автомобиля Кеселовски, после чего и произошло возгорание. От него загорелось еще три автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

NASCAR – предприятие, занимающееся организацией автомобильных гонок. Три крупнейшие серии – NASCAR Sprint Cup Series, NASCAR Xfinity Series и NASCAR Camping World Truck Series.

Победу в огненной гонке одержал Майкл Макдауэлл из команды-аутсайдера Front Row Motorsports. В его 15-летней карьере это первый чемпионский титул в категории 500.

Следующий этап NASCAR состоится уже 21 февраля. Гонщики посоревнуются на известной трассе Дейтон-Бич.