На автодроме "Термас де Рио Ондо", где проводится гран-при Аргентины MotoGP, в пятницу, 5 февраля, произошел серьезный пожар. Огонь уничтожил значительную часть автодрома.

Пожар начался в 23 часа. Сначала на автодроме пытались справиться с ним самостоятельно, а затем запросили помощь в близлежащих городах.

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"80 процентов зданий потеряно, поглощено огнем", – приводит слова одного из пожарных местное издание La Nación.

AHORA | Fuerte incendio en el Autódromo de Termas de Río Hondo. Trabajan varias dotaciones de bomberos. Zona de VIP, sala de prensa, cabinas de transmisión y todo el sector boxes. Intentan que no llegue el fuego al Museo Juan Manuel Fangio. Tristes imágenes llegan desde el lugar pic.twitter.com/0gz9XX2LtX — Leonardo Regueira (@RegueiraLeo) February 6, 2021

Огонь уничтожил значительную часть боксов, пресс-центр и VIP-зону. Под угрозой был музей, откуда эвакуировали ценные болиды и мотоциклы.

Несколько самых важных экспонатов удалось эвакуировать. Однако значительная часть осталась в помещении.

Мы пытаемся отстоять музей, все остальное сгорело. Хочется просто плакать от бессилия,

– сказал один из пожарных.

О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

Что известно об автодроме