В Аргентине сгорел автодром MotoGP: видео
На автодроме "Термас де Рио Ондо", где проводится гран-при Аргентины MotoGP, в пятницу, 5 февраля, произошел серьезный пожар. Огонь уничтожил значительную часть автодрома.
Источник:Fr.motorsport.com
Пожар начался в 23 часа. Сначала на автодроме пытались справиться с ним самостоятельно, а затем запросили помощь в близлежащих городах.
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"80 процентов зданий потеряно, поглощено огнем", – приводит слова одного из пожарных местное издание La Nación.
Огонь уничтожил значительную часть боксов, пресс-центр и VIP-зону. Под угрозой был музей, откуда эвакуировали ценные болиды и мотоциклы.
Несколько самых важных экспонатов удалось эвакуировать. Однако значительная часть осталась в помещении.
Мы пытаемся отстоять музей, все остальное сгорело. Хочется просто плакать от бессилия,
– сказал один из пожарных.
О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.
Что известно об автодроме
- Трасса "Термас де Рио Ондо" с 2014 года принимала этапы MotoGP и чемпионат мира среди легковых автомобилей.
- Кроме того, в 2015 и 2016 годах на ней останавливались участники ралли "Дакар".
- В 2021 году гран-при Аргентины MotoGP должно было состояться в апреле. Но из-за пандемии гонка была отложена на неопределенный срок.
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