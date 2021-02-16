Перша гонка нового сезону NASCAR Дайтона 500 запам'яталась двома масштабними аваріями. Спершу відбулось зіткнення 16 машин, а вже наприкінці гонки чотири автомобілі й взагалі спалахнули.

Гонка NASCAR Дайтона 500 є однією із найбільш популярних на просторах США за відвідуваністю. Але вже у першій гонці сезону сталось дві неприємні аварії, які точно запам'ятаються любителям перегон. Читайте також В Аргентині згорів автодром MotoGP: відео

Шокуюча аварія

На початку змагань відбулася перша з них. Вона привела до сходу з дистанції відразу шести автомобілів. А вже згодом сталось те, чого точно ніхто не очікував. Лідери пелотону зіткнулись між собою та втратили контроль над машинами, що призвело до масової аварії, у якій взяли участь аж 16 автомобілів. Найбільш прикро те, що сталось це на останньому колі.

CRASH!



Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj — NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021

Наслідки могли бути більш серйозні через спалах автомобілів. До масового зіткнення приєднався ще один гонщик Penske, Остін Сіндрік, який влетів у задню частину автомобіля Кеселовскі, після чого і сталося займання. Від нього загорілось ще три автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав.

NASCAR – підприємство, що займається організацією автомобільних перегонів. Три найбільші серії – NASCAR Sprint Cup Series, NASCAR Xfinity Series та NASCAR Camping World Truck Series.

Перемогу у вогняній гонці здобув Майкл Макдауелл з команди-аутсайдера Front Row Motorsports. У його 15-річній це перший чемпіонський титул у категорії 500.

Наступний етап NASCAR відбудеться вже 21 лютого. Гонщики позмагаються на відомій трасі Дейтон-Біч.