Російські терористи продовжують чинити геноцид українців, обстрілюючи міста та села ракетами і безпілотниками. Як наслідок, жертвами цих атак стають тисячі цивільних.

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Світ спорту також несе втрати після терактів росіян. Одна з найбільш масових атак відбулась 29 грудня 2023 року, коли агресор випустив аж 158 об'єктів по наших містах.

Потрапив під обстріл і Київ, де вже відомо про 28 загиблих. Серед них опинилась і колишня футболістка Вікторія Котлярова, яка до шлюбу виступала під прізвишем Чорновол.

27-річна дівчина загинула разом зі своєю матір'ю Людмилою. За свою кар'єру Вікторія встигла пограти за чернігівський Спартак, київський Атекс та уманський Ятрань.

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Чорновол виступала на позиції півзахисниці. Перед професійною кар'єрою гравчиня навчалась у Київському університеті імені Бориса Грінченка, граючи за його збірну.