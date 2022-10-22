Нападающий сборной Японии умер в возрасте 32 лет после операции на мозге

Масато Кудо не смог перенести сложную операцию из-за гидроцефалии. Экс-игрок сборной Японии поиграл на Родине, а также в Австралии и Канаде.

В Японии произошла трагедия среди футбольного сообщества. В 32 года ушел из жизни бывший нападающий национальной сборной Масато Кудо.

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Футболисты диагностировали гидроцефалию (накопление жидкости в головном мозге). В начале октября он был госпитализирован, а в пятницу отправлен на операцию.

Именно после нее Кудо и скончался. Последним клубом Масато был Тегевадзаро Миязаки из третьего японского дивизиона. В последний раз форвард сыграл за команду 25 сентября этого года.

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Карьера Масато Кудо

За свою карьеру форвард тако поиграл за японские Кассиву Рейсол, Санфречче Хиросима и Ренофа Ямагучи. Выступал Кудо и за границей – в австралийском Брисбен Роар и канадском Ванкувере Вайткепс.

На клубном уровне Кудо провел 320 матчей, забив 106 голов. Успешный этап карьеры он провел в Кассиве Рейсол, с которой в начале 10-х выиграл шесть трофеев, в том числе и элитный дивизион чемпионата Японии. За сборную Масато провел 4 матча, забив два гола.