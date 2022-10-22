У Японії сталася трагедія серед футбольної спільноти. У 32 роки пішов з життя колишній нападник національної збірної Масато Кудо.

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Футболістові діагностували гідроцефалію (накопичення рідини у головному мозку). На початку жовтня він був госпіталізований, а у п'ятницю відправлений на операцію.

Саме після неї Кудо і помер. Останнім клубом Масато був Тегевадзаро Міязакі з третього японського дивізіону. В останній раз форвард зіграв за команду 25 вересня цього року.

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Кар'єра Масато Кудо

За свою кар'єру форвард тако пограв за японські Касіву Рейсол, Санфречче Хіросіма та Ренофа Ямагучі. Виступав Кудо і за кордоном – у австралійському Брісбен Роар та канадському Ванкувер Вайткепс.

На клубному рівні Кудо провів 320 матчів, забивши 106 голів. Найуспішніший етап кар'єри він провів у Касіві Рейсол, з якою на початку 10-х виграв шість трофеїв, у тому числі і елітний дивізіон чемпіонату Японії. За збірну Масато провів 4 матчі, забивши два голи.