Свою фантастическую мартовскую серию продолжил 24-летний спортсмен из Ивано-Франковской области Евгений Марусяк. Он снова обновил национальный рекорд, который побил только на прошлой неделе, пишет 24 Канал.

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Украинец выполнил фантастический прыжок на 228.5 метра, что является рекордом Украины по дальности полета с трамплина. Это на 5.5 метра больше, чем предыдущая его рекордная попытка, которую Евгений выполнил 15 марта.

Более того, за свой прыжок Марусяк получил 205.5 балла и завершил отбор на пятой строчке. Это также является лучшим результатом в истории среди украинских прыгунов в квалификации этапов Кубка мира.

Напомним, что 24-летний Евгений Марусяк единственный украинский прыгун, который перелетал отметку в 200 метров, после квалификации в Планице у него уже 11 таких попыток.

Справка. Финальная часть соревнований на полетном трамплине состоится в пятницу, 22 марта. Начало запланировано на 16:30 по киевскому времени.