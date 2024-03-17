Представитель Ивано-Франковской области Евгений Марусяк обновил сразу два национальных рекорда на уровне Кубка мира. Началось все еще 15 марта во время квалификации, пишет 24 Канал.

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Фантастический этап для украинца

24-летний Марусяк в отборочном раунде установил рекорд Украины по дальности полета, выполнив прыжок на 223 метра. Это позволило ему показать двенадцатый результат в квалификации.

Соревнования должны были продолжиться на следующий день, но были перенесены из-за штормового предупреждения в Викерсунде, и, согласно изменениям в расписании, состояли из одного раунда, а не двух, как обычно.

Ветер оставался сильным и 17 марта, но Евгений Марусяк, который праздновал 24-летие днем ранее, смог справиться, в отличие от многих, с неблагоприятными погодными условиями и выполнил довольно чистый прыжок на 216.5 метров, за что в сумме набрал 215.4 балла.

Это позволило Евгению расположиться на одиннадцатом месте в финишном протоколе, что является историческим рекордом Украины.

Лучшие результаты в истории Украины на Кубке мира на Кубке мира

11. Евгений Марусяк (март 2024, Викерсунд)

18. Евгений Марусяк (апрель 2023, Планица)

21. Виталий Шумбарец (январь 2010, Саппоро)

22. Евгений Марусяк (февраль 2024, Оберстдорф)

25. Евгений Марусяк (март 2024, Тронгейм)

25. Виталий Шумбарец (март 2009, Планица)

Важно. По дальности прыжков Евгений Марусяк в течение трех дней сделал две лучшие попытки в истории Украины. Всего же на его счету 11 попыток на более 200 метров.