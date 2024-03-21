Свою фантастичну березневу серію продовжив 24-річний спортсмен з Івано-Франківщини Євген Марусяк. Він знову оновив національний рекорд, який побив лише минулого тижня, пише 24 Канал.

До теми Марусяк показав найкращий результат в історії України на Кубку світу зі стрибків з трампліна

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Українець виконав фантастичний стрибок на 228.5 метра, що є рекордом України за дальністю польоту з трампліна. Це на 5.5 метра більше, ніж попередня його рекордна спроба, яку Євген виконав 15 березня.

Ба більше, за свій стрибок Марусяк отримав 205.5 бала та завершив відбір на п'ятій сходинці. Це також є найкращим результатом в історії серед українських стрибунів у кваліфікації етапів Кубка світу.

Нагадаємо, що 24-річний Євген Марусяк єдиний український стрибун, який перелітав позначку у 200 метрів, після кваліфікації у Планиці в нього вже 11 таких спроб.

Довідка. Фінальна частина змагань на польотному трампліні відбудеться у п'ятницю, 22 березня. Початок заплановано на 16:30 за київським часом.