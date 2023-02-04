Победит только если проиграет: вратарь команды АПЛ попал в конфузную ситуацию

Один из игроков Ньюкасла оказался в сложной ситуации перед финальным матчем Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед. Футболист "сорок" должен расставить перед собой правильные приоритеты.

Мартин Дубравка, на правах аренды выступавший за Манчестер Юнайтед, сможет получить золотую медаль турнира только в том случае, если его текущая команда уступит в финале. Вратарь числится в рядах Ньюкасла.

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Золото или команда?

Мартин Дубравка за "сорок" в матчах Кубка английской лиги не выступает. Все потому, что в первой половине сезона словацкий голкипер провел два матча в рамках этого турнира в футболке Манчестер Юнайтед.

Заявить на Кубок английской лиги Дубраку Ньюкасл нет возможности, поэтому голкипер именно в этом турнире числится в рядах манкунианцев, хотя и уже вернулся из аренды в свой родной Ньюкасл. Поэтому если Дубравка хочет получить золотую медаль Кубка английской лиги, ему стоит в финале болеть за "красных дьяволов", а не свою текущую команду.

Карьера Мартина Дубравки