Мартін Дубравка, який на правах оренди виступав за Манчестер Юнайтед, зможе здобути золоту медаль турніра тільки в тому випадку, якщо його поточна команда поступиться у фіналі. Воротар числиться у рядах Ньюкасла.

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Золото чи команда?

Мартін Дубравка наразі за "сорок" у матчах Кубка англійської ліги не виступає. Все через те, що у першій половині сезону словацький голкіпер провів два матчі в рамках цього турніру у футболці Манчестер Юнайтед.

Заявити на Кубок англійської ліги Дубраку Ньюкасл змоги не має, тому голкіпер саме у цьому турнірі числиться в рядах манкуніанців, хоча й на уже повернувся з оренди до свого рідного Ньюкасла. Тому, якщо Дубравка хоче отримати золоту медаль Кубка англійської ліги, йому варто у фіналі вболівати за "червоних дияволів", а не свою поточну команду.

Кар'єра Мартіна Дубравки