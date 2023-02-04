Мартін Дубравка, який на правах оренди виступав за Манчестер Юнайтед, зможе здобути золоту медаль турніра тільки в тому випадку, якщо його поточна команда поступиться у фіналі. Воротар числиться у рядах Ньюкасла.
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Золото чи команда?
Мартін Дубравка наразі за "сорок" у матчах Кубка англійської ліги не виступає. Все через те, що у першій половині сезону словацький голкіпер провів два матчі в рамках цього турніру у футболці Манчестер Юнайтед.
Заявити на Кубок англійської ліги Дубраку Ньюкасл змоги не має, тому голкіпер саме у цьому турнірі числиться в рядах манкуніанців, хоча й на уже повернувся з оренди до свого рідного Ньюкасла. Тому, якщо Дубравка хоче отримати золоту медаль Кубка англійської ліги, йому варто у фіналі вболівати за "червоних дияволів", а не свою поточну команду.
Кар'єра Мартіна Дубравки
- 34-річний голкіпер тільки у 2019 році перебрався до Англії. Перед тим голкіпер з 2009 року виступав за Жиліну (Словаччина), згодом за Есб'єрг (Данія), потому в Словані та Спарті (обидві з Чехії).
- Спочатку гравець перейшов у стан "сорок" на правах оренди. Та згодом і на постійній основі перебрався до Ньюкасла за 4 мільйона євро. За англійський колектив Дубравка провів 107 матчів та пропустив 141 гол.
- Нагород у активі словацького воротаря небагато. Дубравка двічі става чемпіоном Словаччини та одного разу володарем Кубка Словаччини.