36-летний голкипер кипрского Этникоса откровенно рассказал о Львове и Украине, где прожил три года. Мартин Богатинов признался, что без колебаний сменил бы гражданство Македонии на украинское. Голкипер бы даже долго не раздумывал, если бы ему поступило такое предложение.

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Богатинов: Дважды бы точно не думал

Богатинов рассказал, что за эти три года он полностью влюбился во Львов и Украину. После войны Мартин хотел бы вернуться во Львов, чтобы снова прогуляться по любимым улочкам и местам города Льва.

Голкипер с теплом вспоминает те времена выступлений за "зелено-белых".

Конечно, я хотел бы вернуться во Львов. Когда будет свободное время и все наладится, я обязательно вернусь. Если честно, то я очень скучаю по этому городу, о котором у меня остались теплые воспоминания. Если бы мне предложили взять гражданство Украины, то я бы без раздумий сделал это. Дважды точно не думал бы. Я влюбился во Львов и в Украину,

– ответил Богатинов.

Недавно легионер другого львовского клуба Рух Бренер Таллес рассказал, что был бы не прочь играть за сборную Украины, хотя Таллес по гражданству бразилец. Футболист Руха признался, что выступления за "сине-желтые" были бы для него честью.

Карьера Мартина Богатинова в Карпатах