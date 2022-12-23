36-річний голкіпер кіпрського Етнікоса відверто розповів про Львів та Україну, де прожив три роки. Мартін Богатінов зізнався, що без вагань змінив би громадянство Македонії на українське. Голкіпер би навіть довго не роздумував, якби йому надійшла така пропозиція.

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Богатінов: Двічі б точно не думав

Богатінов розповів, що за цих три роки він повністю закохався у Львів та Україну. Після закінчення війни Мартін хотів би повернутись до Львова, щоб знову прогулятись улюбленими вуличками та місцями міста Лева.

Голкіпер із теплом згадує ті часи виступів за "зелено-білих".

Звичайно, що я хотів би повернутися до Львова. Коли буде вільний час і все налагодиться, я обов’язково повернуся. Якщо чесно, то я дуже сумую за цим містом, про яке у мене залишились теплі спогади. Якби мені запропонували взяти громадянство України, то я без роздумів зробив би це. Двічі точно б не думав. Я закохався у Львів та в Україну,

– відповів Богатінов.

Нещодавно легіонер іншого львівського клубу Рух Бренер Таллес розповів, що був би не проти грати за збірну України, хоча Таллес за громадянством бразилець. Футболіст Руха зізнався, що виступи за "синьо-жовтих" були б для нього честю.

Кар'єра Мартіна Богатінова у Карпатах