С начала полномасштабной военной агрессии России большинство легионеров покинули пределы Украины. Среди небольшого числа смельчаков, которые не побоялись остаться, был один из лидеров львовского Руха бразилец Таллес.

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Таллес: Постоянно слежу за матчами сборной Украины

В сборной Украины в свое время уже играли "кудесники мяча" – Эдмар, Марлос и Жуниор Мораес. Поэтому в интервью у хавбека спросили, не против ли он защищать "сине-желтые" цвета.

Без сомнения, это было бы для меня честью. Мне нравится смотреть матчи сборной Украины, я постоянно слежу за ними, и в Рухе много молодых игроков, которые, я думаю, имеют потенциал принести пользу для сборной Украины. На молодых игроков Руха нужно обязательно обратить внимание,

– ответил Талес.

Кроме того, хавбек поделился своими впечатлениями от выступлений сборной Бразилии на ЧМ-2022.

"Сборная Бразилии является единственным пятикратным чемпионом мира, они показали хорошую игру и, к сожалению, проиграли в серии пенальти. В том и красота футбола, что он непредсказуем. Я благодарю нашу сборную за выступление, вся Бразилия с ними и ждет, что на следующих Мундиале и Копа Америка они выступят на самом высоком уровне", – сказал бразильский полузащитник.

Как выступал Таллес в Украине