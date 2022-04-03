Фуркад не отказался от своих слов по отношению к россиянам

Недавно Подручный написал в сети пост, где подверг критике известных братьев Фуркадов, выступивших против отстранения российских спортсменов от международных стартов. Украинец послал французов вслед за российским кораблем.

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Симон Фуркад заявил, что не поддерживает вторжение России на территорию Украины. Также он подчеркнул, что отвечает только за себя, а его брата лучше не трогать.

"Итак, чтобы быть понятным раз и навсегда: Я не поддерживаю войну и не поддерживаю российские власти. Так достаточно понятно?

Добавлю, что я достаточно взрослый, чтобы занимать собственную позицию, поэтому не нужно привлекать брата к этой дискуссии. Пожалуйста, позвольте ему отстраниться от этой истории", – отметил француз.

Однако от своих слов по отстранению россиян он не отказался. Он считает, что большинство спортсменов из России просто боятся высказать свое мнение.

Да, я сказал, что не поддерживаю это решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, потому что я считаю, что это абсолютно контрпродуктивно и является большим лицемерием.

– убежден Фуркад-старший.

Симон вспомнил Китай и Катар

В своем сообщении Симон также обратился в международные спортивные федерации.

"Довольно легко заметить, что международные спортивные федерации и институции в один голос исключают российских спортсменов, когда они проводят основные спортивные мероприятия в странах, не уважающих международный мир и права человека".

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"Где вы были, когда Сирию бомбил тот же режим, который атаковал Украину? Где вы были, чтобы противостоять Олимпиаде в Китае, когда китайское правительство подавляло народ уйгуров?

Где вы были, когда правительство Катара передало чемпионат мира по футболу, когда они не уважают права человека? Где вы были, когда на Гран-при Формулы-1 в Джидде правительство Саудовской Аравии атаковало Йемен и несколько дней назад казнило 81 человека?" – подчеркнул экс-биатлонист.

Французский спортсмен отметил, что с первых дней войны он поддержал Дмитрия и Юлию Джиму.

Я полностью понимаю послание Дмитрия Подручного, и даже если он не желает мне всего лучшего, я не буду его обвинять, потому что я сочувствую ему и ситуации, в которой сейчас живет украинский народ,

– написал француз.

Конфликт Подручного и братьев Фуркадов