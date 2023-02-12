"Мне будет стыдно, если россиянам запретят выступать": громкое заявление известного биатлониста

Спортивный мир разделился на две стороны. Если большинство трезво мыслит и расценивает ситуации по доупску к соревнованиям российских спортсменов, то есть и оправдывающие спортсменов из страны-агрессора.

Французский биатлонист Мартен Фуркад решил защититься за россиян и белорусов. Фуркад не в первый раз уже выбирает сторону террористов.

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Абсурдная позиция биатлониста

Мартен Фуркад высказал свою позицию по поводу участия россиян на международных соревнованиях. Французский биатлонист не привязывает национальность спортсменов к действиям их государства.

Как представитель атлетов, я считаю, что мы должны рассмотреть возможность разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться в соревнования. Это главный посыл. Я был избран в НОК, чтобы защищать спортсменов. И мне кажется, что я не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они тоже спортсмены. Считаю, что их нужно защищать на этой основе,

– рассказал Фуркад.

Французский биатлонист пытается сесть на два стула сразу. Мартен выразил соболезнования украинскому народу, однако продолжил настаивать на своем.

Я полностью поддерживаю украинский народ. Эта война ужасная. Нет ни одной части меня, понимающей действия российской власти. Мы можем объединить представителей разных религий, стран и мировоззрений. На этой мирной спортивной арене мы можем показать миру, что можем любить друг друга и бороться друг с другом, руководствуясь ценностями спорта. Я защищаю это с самого первого дня. Я бы предал себя, если бы не защищал это. Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях,

– рассказал Фуркад.

Оппозиция французу

Противоположное мнение по словам Фуркада уже высказал норвежский битлонист Йоханнес Бе.

Я думаю, что это немного странно. Он хороший парень, на которого я равнялся многие годы и всегда был о нём хорошего мнения. Он был хорошим образцом для подражания, говоря правду в вопросах борьбы с допингом. Я очень доволен, что у него есть должность в МОК. Но в этом вопросе я с ним категорически не согласен,

– считает Бе.

Французский биатлонист не в первый раз становится на сторону россиян. Раньше Дмитрий Пидручный поставил жирную точку в даилоге с Фуркадом и отправил его по всему известному направлению.