Фуркады хотели помочь украинским биатлонистам со собранием, но они обиделись на Пидручного

Конфликт между Дмитрием Пидручным и Мартеном и Симоном Фуркадом возник в начале апреля. Французы вступились за отстраненных россиян, украинец этого просто так не оставил.

Дериземля: История Подручного с Фуркадом нашла продолжение

Старший из легендарных братьев Симон заявил в интервью российским СМИ о том, что отстранение представителей россии и беларуси неправильно. Он заверил, что такого же мнения и Мартен.

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Дмитрий Пидручный отреагировал на заявление французского биатлониста, он послал "коллег по цеху".

Бывший знаменитый биатлонист Украины Андрей Дериземля рассказал, что братья Фуркады хотели помочь украинским атлетам.

"История Подручного с Фуркадом нашла продолжение. Я веду разговор с бывшим французским биатлонистом, чтобы отправить на учебно-тренировочный сбор во Францию ​​30 представителей команды "Б" и 18 молодых спортсменов из Чернигова. На это нет средств ни у страны, ни на местах. Я надеюсь, что это получится.

Симон и Мартен Фуркады поначалу планировали помочь, привлечь спонсоров, федерацию. Затем Мартен очень обиделся на Пидручного за такое высказывание в свой адрес. Мы общаемся с ним через знакомого, он говорит: "Я не понимаю"", – сказал Дериземля.

"Всех спортсменов из России и Белоруссии дисквалифицировали на лет 10 минимум"

Однако он все-таки на стороне Дмитрия. Он вспомнил, как Мартен игнорировал российских биатлонистов, причастных к допинг-скандалу. Однако его удивляет, почему сейчас все спокойно относятся к атлетам из россии.

"В этой истории прав Подручный, возможно, не так резко было, но я поддерживаю Дмитрия, что Мартен неправ. Когда россиянина Логинова поймали на допинге, он отбыл два года дисквалификации, вернулся и занял призовое место, а Мартен не подал ему руку на награждении. Тогда он сказал, что всех спортсменов нужно отстранить на несколько лет.

У меня есть вопросы, я не понимаю. Это даже не допинг, не состязание. русские солдаты убивают, насилуют наших женщин и детей, зашли забрать территорию – как можно к этому спокойно относиться? На мой взгляд, нужно всех спортсменов из России и Белоруссии дисквалифицировать на лет 10 минимум", – подчеркнул Дериземля.

Детали скандала между Пидручным и Фуркадом