В английском Бирмингеме подходит к завершению теннисный травяной турнир среди женщин. Украинки неудачно выступили в одиночном разряде, пишет 24 канал.

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Элина Свитолина и Марта Костюк выбыли уже в первом круге. А Ангелине Калининой удалось пройти лишь одну оппонентку. В парном разряде получилось куда лучше.

Сразу двум представительницам нашей страны удалось дойти до полуфинала. Людмила Киченок вместе с латышкой Еленой Остапенко считались одними из фавориток соревнования.

Однако их путь оборвался в шаге от финала. Победу в двух сетах (7:5, 6:4) одержали австралийка Сторм Сандерс вместе с Алишей Паркс из США.

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В финале им будет противостоять Марта Костюк. Киевлянка заявилась на турнир в паре со второй ракеткой Чехии Барборой Крейчиковой. В полуфинале им выпал дуэт Магда Линетт (Польша) – Бернарда Пера (США).

На прошлых стадиях в Бирмингеме Костюк и Крейчиковой были необходимы тайбрейки для победы. На этот раз дуэт справился за два сета – 6:3, 6:4. Таким образом, Марта выходит в шестой в карьере финал в парном разряде.