Ангелина Калинина (Украина) – Гарриет Дарт (Великобритания) 1:2 (3:6, 6:3, 1:6)

В английском Бирмингеме проходит женский теннисный турнир на траве. Среди участников соревнования категории WTA250 были три украинок. Впрочем, уже к завершению второго круга все вылетели, пишет 24 канал.

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Еще в первом раунде борьбу прекратили Элина Свитолина и Марта Костюк. Первая ракетка Украины Ангелина Калинина смогла пройти британку Алишу Паркс.

Ее следующей соперницей также стала представительница Великобритании Гарриет Дарт, идущая 134-й в рейтинге WTA. Украинка считалась небольшой фавориткой в поединке. Впрочем, Ангелина не смогла оправдать свой статус.

Дарт уверенно отыграла первый сет, не проиграв ни одного "своего" гейма и взяв первую же подачу Калининой. Вернуться в игру украинская смогла во втором сете. Его она также выиграла благодаря единственному брейку при счете 3:2.

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Впрочем, на последний сет у Ангелины сил не хватило. Спортсменка из Новой Каховки проиграла первые два гейма на своей подаче и даже при счете 0:5 ее оппонентка имела матч-поинт. Его Калинина все же отыграла, но в следующем гейме отдала партию Гарриет.

Таким образом, в Бирмингеме не осталось представительниц Украины. При этом сама Калинина проигрывает Дарту второй раз за неделю. В минувший четверг Гарриет одолела Ангелину во втором круге в Ноттингеме.