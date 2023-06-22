WTA начала следствие по Никите Власову, тренеру Леси Цуренко. Украинская теннисистка шокирована таким посланным письмом от ассоциации. К сожалению, из-за конфиденциальности теннисистка не может рассказать все детали и причины, почему против ее наставника открыли дело.

Вот так Было очень близко: первая ракетка Украины чуть не погибла на фронте

Цуренко: WTA пытается давить на меня, продолжая то, что начал Стив Саймон

Цуренко рассказала, что уже сконтактировалась с адвокатом по этому делу. Вероятно, это реакция на то, что именно Власов стал инициатором открытия расследования действий СЭО WTA Стива Саймона. Наставник теннисистки подал официальный запрос в ассоциацию с требованием открыть дело.

Теннисистка вспомнила свой разговор с Саймоном о позиции российских и белорусских спортсменов, которая вызвала паническую атаку у украинки. Из-за чего Леся снялась с турнира Индиан-Уэллс. На что WTA никак не отреагировала.

Это указывает на то, что WTA просто пыталась замолчать этот инцидент и факт нравственного абьюза со стороны CEO компании. Я была растеряна и определенным образом напугана таким безразличием и игнорированием ситуации, в которой я оказалась. Я ожидала, что кто-то из официальных лиц инициирует расследование этого дела, ведь это беспрецедентно, когда глава компании позволяет себе ментальный абьюз в отношении человека, страдающего войной. Ничего не происходило, абсолютно все должностные лица WTA просто игнорировали этот инцидент,

– сказала Цуренко.

Леся уверена, что WTA решила убрать человека, вступившего за него после инцидента с главой ассоциации. По мнению Цуренко, WTA пытается таким образом давить на нее, продолжая дело Саймона: "Я не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор можно увидеть такие грязные игры, что глава компании пытается каким-либо образом избежать ответственности за свои собственные действия и не отказывается никаких методов".

Похоже, что в WTA решили показать Цуренко, что ее слова не имеют никакого значения. А вот выступать против ассоциации не стоит, ведь можно нарваться на такие последствия.

Женская теннисная ассоциация вообще сошла с ума. Как российские и белорусские теннисисты имеют право поддерживать или не поддерживать войну в Украине, когда бывший украинский теннисист Сергей Стаховский едва не погиб на фронте. Утверждения о спорте вне политики уже давно не существует.

Отметим, что в свое время у тренера Цуренко был конфликт с белорусской Ариной Сабаленко.